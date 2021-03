Serie A | Hellas Verona-Atalanta 0-2 LIVE

(Di domenica 21 marzo 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. La Juventus contro il Benevento. Roma-Napoli il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. Roma-Napoli il big match, Milan e Firenze, Juventus in casa con il Benevento.A, il programma di domenica 21 marzo Di seguito il programma diA di domenica 21 marzo, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)0-2Juventus-Benevento (ore 15)Sampdoria-Torino (ore 15)Udinese-Lazio (ore 15)Fiorentina-Milan (ore 18)Roma-Napoli (ore 20.45) Pallone...

Advertising

MCalcioNews : Hellas Verona, Barak e il confronto con Pessina: 'Voglio fare ancora meglio' - RedazioneFM : #SerieA: #HellasAtalanta in diretta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Hellas

...partita che aprirà allo stadio Bentegodi il quadro dei risultatiA per la domenica della ventottesima giornata del massimo campionato. Le aspettative sono molto alte, perché sicuramente......primo tempo Luca Siligardi aveva pareggiato e il gol decisivo per l'era stato segnato, nel finale, dal grande ex Giampaolo Pazzini. (agg. di Claudio Franceschini) PROBABILI FORMAZIONIA/ ...Episodio da moviola nel corso del primo tempo tra Verona e Atalanta, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Al Bentegodi Pairetto fischia calcio di rigore per ...Nell’anticipo odierno tra Hellas Verona e Atalanta ... la difesa a tre della Lazio di Simone Inzaghi diventa quindi quella con la striscia più longeva della Serie A, dato che conta 195 partite. Dopo ...