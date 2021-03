Serie A, Hellas Verona-Atalanta 0-2: Dea da Champions al Bentegodi (Di domenica 21 marzo 2021) Prova di forza quasi disarmante dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, al cospetto del suo allievo Ivan Juric, stende l’Hellas Verona a domicilio per 2-0 lanciando la sua serissima candidatura al quarto posto che, a fine stagione, significherebbe nuovamente partecipare alla prossima Champions League. Quasi un assolo della Dea al Bentegodi che, grazie ai tre punti incassati nel lunch-match appena concluso, mette cinque punti di distacco (55 punti) dal duo composto da Roma e Napoli (50 punti) che, questa sera, animerà la serata della Serie A con il big-match della stadio Olimpico. Un’affermazione mai in discussione che farà certamente felice il tecnico di Grugliasco: i bergamaschi, dopo aver patito l’eliminazione agli ottavi per mano del Real Madrid, vogliono rivivere magiche notte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Prova di forza quasi disarmante dell’di Gian Piero Gasperini che, al cospetto del suo allievo Ivan Juric, stende l’a domicilio per 2-0 lanciando la sua serissima candidatura al quarto posto che, a fine stagione, significherebbe nuovamente partecipare alla prossimaLeague. Quasi un assolo della Dea alche, grazie ai tre punti incassati nel lunch-match appena concluso, mette cinque punti di distacco (55 punti) dal duo composto da Roma e Napoli (50 punti) che, questa sera, animerà la serata dellaA con il big-match della stadio Olimpico. Un’affermazione mai in discussione che farà certamente felice il tecnico di Grugliasco: i bergamaschi, dopo aver patito l’eliminazione agli ottavi per mano del Real Madrid, vogliono rivivere magiche notte ...

