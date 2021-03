Serie A | Hellas Verona-Atalanta 0-0 LIVE

(Di domenica 21 marzo 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. La Juventus contro il Benevento. Roma-Napoli il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. Roma-Napoli il big match, Milan e Firenze, Juventus in casa con il Benevento.A, il programma di domenica 21 marzo Di seguito il programma diA di domenica 21 marzo, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)0-0Juventus-Benevento (ore 15)Sampdoria-Torino (ore 15)Udinese-Lazio (ore 15)Fiorentina-Milan (ore 18)Roma-Napoli (ore 20.45) Pallone...

Advertising

scotty2smithy : @Serie_A_News #SerieA Hellas Verona: Silvestri, Lovato, Dawidowicz, Ceccherini, Dimarco, Faraoni, Veloso, Tameze, Barak, Zaccagni, Lasagna - RedazioneFM : #SerieA: #HellasAtalanta in diretta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Hellas

Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l'Verona: queste le sue ...Sono state diramate le formazioni ufficiali diVerona - Atalanta, partita valida per la 30° giornata diA in programma oggi alle 12:30. Da febbraio in avanti l'Atalanta ha guadagnato 16 punti in sette partite di campionato, solamente ...Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l'Hellas Verona: queste le sue parole ...Le dichiarazioni del giovane difensore classe 1998 dopo il primo gol tra i professionisti Nicolò Casale, difensore di proprietà dell’Hellas Verona in prestito all’Empoli, ha parlato a DAZN dopo la vit ...