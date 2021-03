Serie A, Fiorentina-Milan: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv (Di domenica 21 marzo 2021) Fiorentina e Milan si sfideranno nel match delle ore 18:00.La compagine viola e quella rossonera infiammeranno il pomeriggio domenicale della ventottesima giornata di Serie A. Un confronto che non dovrebbe prevedere alcuna esclusione di colpi, con due squadre che - per motivi differenti - hanno estremo bisogno immediato dei tre punti. I rossoneri di Stefano Pioli potrebbero ritrovarsi a disputare questa gara da terzi in classifica, considerando una vittoria della Juventus nell'incontro delle ore 15:00 con il Benevento. Ottenere il successo al'Franchi' significherebbe, eventualmente, mantenere il secondo posto della classifica e compiere un altro deciso passo in avanti verso il ritorno in Champions League.I fiesolani si trovano, invece, al quattordicesimo posto e guardano vigili le proprie spalle. ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021)si sfideranno neldelle ore 18:00.La compagine viola e quella rossonera infiammeranno il pomeriggio domenicale della ventottesima giornata diA. Un confronto che non dovrebbe prealcuna esclusione di colpi, con due squadre che - per motivi differenti - hanno estremo bisogno immediato dei tre punti. I rossoneri di Stefano Pioli potrebbero ritrovarsi a disputare questa gara da terzi in classifica, considerando una vittoria della Juventus nell'incontro delle ore 15:00 con il Benevento. Ottenere il successo al'Franchi' significherebbe, eventualmente, mantenere il secondo posto della classifica e compiere un altro deciso passo in avanti verso il ritorno in Champions League.I fiesolani si trovano, invece, al quattordicesimo posto e guardano vigili le proprie spalle. ...

DiMarzio : #FiorentinaMilan, le probabili scelte di #Pioli - mainsport_it : RT @it_mainsport: Si parte con l'ultima domenica di #SerieA prima della sosta. Partiamo con #JuventusBenevento .I padroni di casa sono red… - Mediagol : #SerieA, #Fiorentina-#Milan: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv - SempreIntercom : RT @SempreIntercom: Fiorentina Defender Lucas Martinez Quarta: “Inter Strikers Lautaro Martinez & Romelu Lukaku Are Amongst Strongest In Se… - it_mainsport : Si parte con l'ultima domenica di #SerieA prima della sosta. Partiamo con #JuventusBenevento .I padroni di casa so… -