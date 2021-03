Seconde case, dalla Toscana alla Campania: ecco le Regioni dove non si potrà andare a Pasqua (zona rossa) senza residenza (Di domenica 21 marzo 2021) Pasqua si avvicina ed è corsa alle Seconde case. Da Nord a Sud la voglia di spostarsi al mare o in montagna, quando tutta l'Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 marzo 2021)si avvicina ed è corsa alle. Da Nord a Sud la voglia di spostarsi al mare o in montagna, quando tutta l'Italia sarà indal 3 al 5 aprile,...

