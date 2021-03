“Se non siete vaccinati non potete neanche prenotare”. Come cambierà il modo di fare vacanza nell’era Covid (Di lunedì 22 marzo 2021) Da giugno crociere senza una meta precisa: obbligatoria la vaccinazione contro il Covid anche per la prenotazione (Getty Images)Avete mai sognato di solcare i mari senza una destinazione precisa? Se siete vaccinati contro il Covid, il vostro sogno potrebbe diventare realtà: dalla fine di giugno dal porto di Southampton, nel sud dell’Inghilterra, salperanno le navi della compagnia di navigazione britannica P&O per “crociere verso il nulla“: si navigherà intorno al Regno Unito senza una meta precisa, non saranno, quindi, programmate soste o escursioni sulla terraferma. La bellezza delle isole e della costa inglesi potrà essere ammirata solo dai ponti e dagli oblò di queste “città galleggianti” e le rotte verranno stabilite esclusivamente in base al meteo e alle condizioni del mare. “Guarderemo davvero le previsioni ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Da giugno crociere senza una meta precisa: obbligatoria la vaccinazione contro ilanche per la prenotazione (Getty Images)Avete mai sognato di solcare i mari senza una destinazione precisa? Secontro il, il vostro sogno potrebbe diventare realtà: dalla fine di giugno dal porto di Southampton, nel sud dell’Inghilterra, salperanno le navi della compagnia di navigazione britannica P&O per “crociere verso il nulla“: si navigherà intorno al Regno Unito senza una meta precisa, non saranno, quindi, programmate soste o escursioni sulla terraferma. La bellezza delle isole e della costa inglesi potrà essere ammirata solo dai ponti e dagli oblò di queste “città galleggianti” e le rotte verranno stabilite esclusivamente in base al meteo e alle condizioni del mare. “Guarderemo davvero le previsioni ...

