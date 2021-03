Se l’Ue invecchia | può traballare la Nato Lo Prete spiega perché

Leggi su formiche

(Di domenica 21 marzo 2021) Nel 2020 il 20,6 per cento della popolazione dell’Unione europea aveva oltre 65 anni, secondo i dati pubblicati questa settimana da Eurostat. In un decennio la popolazione con più di 65 anni è aumentata del 3 per cento. Numeri che non possono non preoccupare il Vecchio – è proprio il caso di dirlo – continente. E anche l’Italia, visto che il nostro è lo Stato membro più anziano, con il 23,2 per cento della popolazione sopra i 65 anni. Formiche.net ha parlato di questi numeri con Marco Valerio Lo, giornalista al Tg1, autore con Antonio Golini di “Italiani poca gente” (Luiss, con prefazione di Piero Angela). Che cosa significa il dato “europeo” in chiave geopolitica? L’allungamento della speranza di vita media alla nascita è uno dei grandi successi della nostra civiltà europea che, almeno in questo campo ha quasi una primazia, anche se la stessa tendenza riguarda ...