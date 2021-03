Scuola, protesta in Duomo a Milano con zaini e campanelle: 'Basta Dad, per il governo gli studenti non esistono' (Di domenica 21 marzo 2021) Una distesa di cartelle colorate , posate a terra davanti al Duomo di Milano , e il suono di decine di campanelle per chiedere di tornare a Scuola in presenza , il prima possibile. Il mondo della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Una distesa di cartelle colorate , posate a terra davanti aldi, e il suono di decine diper chiedere di tornare ain presenza , il prima possibile. Il mondo della ...

NicolaPorro : Oggi alle 15 i genitori di “Rete nazionale scuola in presenza” scenderanno in varie piazze d’Italia. Chiedendo che… - MediasetTgcom24 : Scuola, protesta in Duomo a Milano con zaini e campanelle: 'Basta Dad, per il governo gli studenti non esistono'… - fisco24_info : Scuola: No Dad a Milano in Duomo con zaini e campanelle: Protesta in 34 città con insegnanti, genitori e alunni - MattiaZanon25 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, protesta in Duomo a Milano con zaini e campanelle: 'Basta Dad, per il governo gli studenti non esistono' http… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Scuola, protesta in Duomo a Milano con zaini e campanelle: 'Basta Dad, per il governo gli studenti non esistono' http… -