Scuola in zona rossa, docente che svolge la DAD a casa non può usufruire del congedo parentale al 50% per seguire il figlio (Di domenica 21 marzo 2021) Zone rosse: aule vuote o semivuote, attività didattiche sospese. Quali agevolazioni per i lavoratori, compresi i docenti alle prese da un lato con la propria situazione lavorativa e dall'altro con i figli, anch'essi alle prese con le videolezioni. Indicazioni puntuali alle segreterie scolastiche provengono dalle FAQ diramate dall'USR Lazio il 18 marzo scorso. Cosa è previsto per il lavoro in modalità agile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 marzo 2021) Zone rosse: aule vuote o semivuote, attività didattiche sospese. Quali agevolazioni per i lavoratori, compresi i docenti alle prese da un lato con la propria situazione lavorativa e dall'altro con i figli, anch'essi alle prese con le videolezioni. Indicazioni puntuali alle segreterie scolastiche provengono dalle FAQ diramate dall'USR Lazio il 18 marzo scorso. Cosa è previsto per il lavoro in modalità agile. L'articolo .

Advertising

poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - orizzontescuola : Scuola in zona rossa, docente che svolge la DAD a casa non può usufruire del congedo parentale al 50% per seguire i… - Lella1611 : RT @madforfree: Domani nelle piazze di tutta Italia scendono i genitori. Perché le scuole devono restare aperte anche in zona rossa e sempr… - AGazaneo : @kabara79 La tana, dopo un anno, è nei fatti. Io ho due figli e vedo gli effetti ogni giorno. Il mondo fuori viene… - fraven1 : RT @madforfree: Domani nelle piazze di tutta Italia scendono i genitori. Perché le scuole devono restare aperte anche in zona rossa e sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola zona Scuola zona arancione: quali regole? Tecnica della Scuola Scuole aperte subito: famiglie e studenti allo stremo Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa da parte di Scuole Aperte Cuneo, Pas -Priorità alla scuola Piemonte, Forum Provinciale delle famiglie. Attorno al tema della riapertura delle scuole nel pome ...

Zona rossa e arancione, nuovi colori regioni da lunedì In zona arancione invece Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, la provincia di Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise. Report Iss: “Dieci regioni a rischio alto”. Dieci re ...

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa da parte di Scuole Aperte Cuneo, Pas -Priorità alla scuola Piemonte, Forum Provinciale delle famiglie. Attorno al tema della riapertura delle scuole nel pome ...In zona arancione invece Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, la provincia di Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise. Report Iss: “Dieci regioni a rischio alto”. Dieci re ...