Scuola, Bianchi: "Nuovi esami in presenza per medie e superiori" (Di domenica 21 marzo 2021) "Per gli esami di quest'anno chiediamo che i ragazzi e i professori concordino un tema sul quale sviluppare in 40 giorni un elaborato da discutere in presenza. Questo vale sia per l'esame di Scuola media che per l'esame di maturità". Lo assicura a Che tempo che fa il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Nei mesi passati la Scuola ha fatto di tutto per restare aperta - sottolinea - anche nelle zone rosse i bambini fino alla prima media erano a Scuola. I nostri insegnanti hanno imparato a usare gli strumenti per la Dad, non è vero che Scuola è stata ferma, chiusa. Non si è mai fermata, i nostri insegnanti hanno tenuto aperto fintanto che non si è presentato questo nuovo appuntamento, un virus che nel frattempo è cambiato. Non accetto l'idea di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) "Per glidi quest'anno chiediamo che i ragazzi e i professori concordino un tema sul quale sviluppare in 40 giorni un elaborato da discutere in. Questo vale sia per l'esame dimedia che per l'esame di maturità". Lo assicura a Che tempo che fa il ministro dell'Istruzione Patrizio. "Nei mesi passati laha fatto di tutto per restare aperta - sottolinea - anche nelle zone rosse i bambini fino alla prima media erano a. I nostri insegnanti hanno imparato a usare gli strumenti per la Dad, non è vero cheè stata ferma, chiusa. Non si è mai fermata, i nostri insegnanti hanno tenuto aperto fintanto che non si è presentato questo nuovo appuntamento, un virus che nel frattempo è cambiato. Non accetto l'idea di una ...

