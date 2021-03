Sconosciuti si guardano negli occhi per la prima volta: il video pet la Giornata mondiale della sindrome di Down (Di domenica 21 marzo 2021) “Bastano quattro minuti di contatto visivo per creare una connessione profonda fra due persone che non si sono mai viste” secondo lo psicologo Arthur Aron. Sono le parole con cui si apre il video pubblicato da Aipd, Associazione italiana persone Down, in occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down, che racconta l’uguaglianza tra gli esseri umani con la semplicità e la profondità degli sguardi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) “Bastano quattro minuti di contatto visivo per creare una connessione profonda fra due persone che non si sono mai viste” secondo lo psicologo Arthur Aron. Sono le parole con cui si apre ilpubblicato da Aipd, Associazione italiana persone, in occasionedi, che racconta l’uguaglianza tra gli esseri umani con la semplicità e la profondità degli sguardi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

