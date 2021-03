Sci | Marta Bassino si aggiudica la Coppa di Gigante

(Di domenica 21 marzo 2021) Ladiè della sciatrice azzurra: “Sono piena di gioia e soddisfazione, dietro questac’è un mondo” Alice Robinson vince di potenza l’ultimostagionale a Lenzerheide con il tempo di 2’19?48, battendo Mikaela Shiffrin per 28 centesimi e Meta Hrovat per 48. Con il secondo tempo nella seconda manche,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino chiude con un settimo posto nel gigante di Lenzerheide - infoitsport : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: gigante Lenzerheide, Marta Bassino seconda a metà gara - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: CHE RIMONTA DI ROBINSON ?????? La neozelandese recupera tre posizioni nella seconda manche e chiude davanti a Shiffrin l'ul… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: CHE RIMONTA DI ROBINSON ?????? La neozelandese recupera tre posizioni nella seconda manche e chiude davanti a Shiffrin l'ul… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: CHE RIMONTA DI ROBINSON ?????? La neozelandese recupera tre posizioni nella seconda manche e chiude davanti a Shiffrin l'ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Marta

LA CLASSIFICA FINALE DI COPPA DEL MONDO DI GIGANTE 1 BASSINOITA 546 2 SHIFFRIN Mikaela USA 420 3 WORLEY Tessa FRA 391 4 GISIN Michelle SUI 389 5 BRIGNONE Federica ITA 372 6 VLHOVA Petra SVK ...L'ottavo e ultimo gigante della Coppa del Mondo diincorona l'astro nascente Alice Robinson , che sfodera un'eccellente seconda manche e sbaraglia ... portata a casa daBassino , solo settima ...La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile è andata definitivamente in archivio con il successo della neozelandese Alice Robinson nello slalom gigante delle Finali di Lenzerheide, quindi è a ...Alice Robinson ha vinto l’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile ... è andata in scena la cerimonia di premiazione di fine anno, in cui Marta Bassino ha ...