Sci alpino, successi di Petra Vlhova e Alexis Pinturault in Coppa del Mondo (Di domenica 21 marzo 2021) . Anche per l'Italia due soddisfazioni. ROMA – Sci alpino, successi di Petra Vlhova e Alexis Pintuault in Coppa del Mondo. Al termine di una stagione molto complicata sia per le condizioni meteorologiche che per l'emergenza coronavirus, sono state assegnate le coppe generali con i primi successi in carriera della slovacca e del francese. Sci alpino, chi ha vinto la Coppa del Mondo maschile La Coppa del Mondo maschile è stata vinta da Alexis Pinturault. Una stagione dominata dal transalpino con 1260 punti conquistati e un vantaggio di quasi 200 lunghezze sullo svizzero Marco Odermatt. Terzo posto per ...

