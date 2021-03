Sci alpino, Sofia Goggia: “Avrei venduto cara la pelle. A Milano-Cortina 2026 voglio esserci” (Di lunedì 22 marzo 2021) Sofia Goggia è stata intervistata questa sera nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva“, in onda su Rai2: l’azzurra ha parlato della vittoria della Coppa del Mondo di specialità nella discesa libera e del recupero dal suo recente infortunio. Non è mancata una battuta sulle Olimpiadi Invernali del 2022 e del 2026. L’analisi della stagione 2020-2021 e dell’infortunio che le ha fatto saltare la rassegna iridata: “Stagione molto soddisfacente finché è durata, perché ho vinto quattro gare su cinque in discesa, poi un incidente banalissimo prima dei Mondiali ed ho fatto l’impossibile per essere pronta per l’ultima gara e se avessimo corso Avrei venduto cara la pelle“. Poi la vittoria della Coppa di specialità: “Quest’anno penso di essermela meritata, mi spiace non ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021)è stata intervistata questa sera nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva“, in onda su Rai2: l’azzurra ha parlato della vittoria della Coppa del Mondo di specialità nella discesa libera e del recupero dal suo recente infortunio. Non è mancata una battuta sulle Olimpiadi Invernali del 2022 e del. L’analisi della stagione 2020-2021 e dell’infortunio che le ha fatto saltare la rassegna iridata: “Stagione molto soddisfacente finché è durata, perché ho vinto quattro gare su cinque in discesa, poi un incidente banalissimo prima dei Mondiali ed ho fatto l’impossibile per essere pronta per l’ultima gara e se avessimo corsola“. Poi la vittoria della Coppa di specialità: “Quest’anno penso di essermela meritata, mi spiace non ...

