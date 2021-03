Sci alpino, Marta Bassino: “Sono piena di gioia e soddisfazione. Stagione lunga e stressante” (Di domenica 21 marzo 2021) Alice Robinson ha vinto l’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile, imponendosi grazie ad una fantastica rimonta nello slalom gigante delle Finali di Lenzerheide. Al termine della competizione è andata in scena la cerimonia di premiazione di fine anno, in cui Marta Bassino ha finalmente potuto alzare al cielo la Coppa di gigante che aveva già conquistato aritmeticamente con una prova di anticipo. La 25enne di Borgo San Dalmazzo si è resa protagonista di un cammino sensazionale, con quattro vittorie ed un secondo posto che le hanno consentito di vincere la classifica di specialità con un ampio margine di 126 punti nei confronti della prima inseguitrice, l’americana Mikaela Shiffrin. Quest’oggi l’azzurra non ha brillato nella seconda manche, perdendo qualche posizione e terminando l’ultima gara della ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Alice Robinson ha vinto l’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di scifemminile, imponendosi grazie ad una fantastica rimonta nello slalom gigante delle Finali di Lenzerheide. Al termine della competizione è andata in scena la cerimonia di premiazione di fine anno, in cuiha finalmente potuto alzare al cielo la Coppa di gigante che aveva già conquistato aritmeticamente con una prova di anticipo. La 25enne di Borgo San Dalmazzo si è resa protagonista di un cammino sensazionale, con quattro vittorie ed un secondo posto che le hanno consentito di vincere la classifica di specialità con un ampio margine di 126 punti nei confronti della prima inseguitrice, l’americana Mikaela Shiffrin. Quest’oggi l’azzurra non ha brillato nella seconda manche, perdendo qualche posizione e terminando l’ultima gara della ...

