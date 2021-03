Sci alpino, Lara Della Mea ottiene il posto per la prossima Coppa del Mondo (Di domenica 21 marzo 2021) A Reiteralm è andata in scena l’ultima gara Della Coppa Europea 2020/2021, con lo slalom femminile. A vincere la gara è stata l’inglese Charlie Guest, che con il tempo di 1’43?37 precede di 7 centesimi la svedese Elsa Fermbaeck. L’austriaca Marie-Therese Sporer conquista il terzo gradino del podio, con un ritardo di 44 centesimi. Per quanto riguarda le Azzurre, la migliore è Roberta Midali, nona a 2?15 dalla vetta. Tredicesima posizione invece per Vivien Insam. A seguire Sophie Mathiou in 17esima posizione, mentre Serena Viviani e Petra Unterholzner terminano rispettivamente in 18esima e 28esima posizione. Il risultato odierno certifica la seconda posizione in classifica generale di Lara Della Mea. La 22enne è fuori dalle gare da più di un mese, dopo l’infortunio patito a Cortina, ma tale risultato vuol dire ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) A Reiteralm è andata in scena l’ultima garaEuropea 2020/2021, con lo slalom femminile. A vincere la gara è stata l’inglese Charlie Guest, che con il tempo di 1’43?37 precede di 7 centesimi la svedese Elsa Fermbaeck. L’austriaca Marie-Therese Sporer conquista il terzo gradino del podio, con un ritardo di 44 centesimi. Per quanto riguarda le Azzurre, la migliore è Roberta Midali, nona a 2?15 dalla vetta. Tredicesima posizione invece per Vivien Insam. A seguire Sophie Mathiou in 17esima posizione, mentre Serena Viviani e Petra Unterholzner terminano rispettivamente in 18esima e 28esima posizione. Il risultato odierno certifica la seconda posizione in classifica generale diMea. La 22enne è fuori dalle gare da più di un mese, dopo l’infortunio patito a Cortina, ma tale risultato vuol dire ...

