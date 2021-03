Sci alpino, Coppa Europa 2021: la britannica Guest vince lo slalom di Reiteralm. Nona Roberta Midali (Di domenica 21 marzo 2021) La Coppa Europa femminile si è chiusa con la vittoria della britannica Charlie Guest, che si è imposta nello slalom di Reiteralm. Un successo arrivato in rimonta, recuperando dalla terza posizione della prima manche e per soli sette centesimi nei confronti della svedese Elsa Fermbaeck, che era in testa a metà gara. Sul podio ci sale anche l’austriaca Maria-Therese Sporer (+0.44), che ha preceduto le due svedese Sara Rask (+1.46) e Liv Ceder (+1.54). Sesta la croata Zrinka Ljutic (+1.56) davanti alla francese Kenza Lacheb (+1.84), alla bielorussa Maria Shkanova (+1.90). Nona e migliore delle azzurre Roberta Midali (+2.15). A punti anche Vivien Insam (13a), Sophie Mathiou (17a), Serena Viviani (18a) e Petra Unterholzner (28a). Nella ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Lafemminile si è chiusa con la vittoria dellaCharlie, che si è imposta nellodi. Un successo arrivato in rimonta, recuperando dalla terza posizione della prima manche e per soli sette centesimi nei confronti della svedese Elsa Fermbaeck, che era in testa a metà gara. Sul podio ci sale anche l’austriaca Maria-Therese Sporer (+0.44), che ha preceduto le due svedese Sara Rask (+1.46) e Liv Ceder (+1.54). Sesta la croata Zrinka Ljutic (+1.56) davanti alla francese Kenza Lacheb (+1.84), alla bielorussa Maria Shkanova (+1.90).e migliore delle azzurre(+2.15). A punti anche Vivien Insam (13a), Sophie Mathiou (17a), Serena Viviani (18a) e Petra Unterholzner (28a). Nella ...

