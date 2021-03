Sci alpino, Compagnoni: “Olimpiadi? Emozioni indimenticabili, ora tifo Milano-Cortina” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Lo sci femminile azzurro è entusiasmante. Una grande squadra, con Goggia, Bassino, Brignone. Sono tutte molto brave e promettono ancora molto bene“. Queste le parole di Deborah Compagnoni, ex sciatrice e campionessa olimpica di sci alpino, sul movimento azzurro al femminile in un intervento alla trasmissione di Rai Tre “Che Tempo che Fa”. Compagnoni, che in bacheca vanta anche tre titoli mondiali oltre a tre ori e un argento alle Olimpiadi invernali, ha poi ricordato il suo ruolo di “Ambassador dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026”, assieme a Federica Pellegrini e Alberto Tomba, per accendere i riflettori sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Adesso bisognerà scegliere il logo” spiega l’ex sciatrice, “io tra i due scelgo ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Lo sci femminile azzurro è entusiasmante. Una grande squadra, con Goggia, Bassino, Brignone. Sono tutte molto brave e promettono ancora molto bene“. Queste le parole di Deborah, ex sciatrice e campionessa olimpica di sci, sul movimento azzurro al femminile in un intervento alla trasmissione di Rai Tre “Che Tempo che Fa”., che in bacheca vanta anche tre titoli mondiali oltre a tre ori e un argento alleinvernali, ha poi ricordato il suo ruolo di “Ambassador dei Giochi invernali di2026”, assieme a Federica Pellegrini e Alberto Tomba, per accendere i riflettori sulledi2026. “Adesso bisognerà scegliere il logo” spiega l’ex sciatrice, “io tra i due scelgo ...

