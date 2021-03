Sci alpino, Classifica montepremi Coppa del Mondo: quanti soldi hanno guadagnato gli sciatori? Bassino migliore italiana (Di domenica 21 marzo 2021) Lara Gut e Alexis Pinturault sono gli sciatori che hanno guadagnato maggiormente nella stagione di sci alpino che è appena terminata. Gli atleti ottengono degli assegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara della Coppa del Mondo e la stessa Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila una Classifica degli introiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i migliori sciatori in base al portafoglio. La svizzera chiude la sua annata agonistica con 485.091 franchi svizzeri (), ma l’elvetica non ha portato a casa la Sfera di Cristallo generale finita nella mani della slovacca Petra Vlhova, seconda nel Prize Money Standing con 444.501 franchi svizzeri (). Il francese Alexis Pinturault, invece, porta a casa la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Lara Gut e Alexis Pinturault sono glichemaggiormente nella stagione di sciche è appena terminata. Gli atleti ottengono degli assegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara delladele la stessa Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila unadegli introiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i miglioriin base al portafoglio. La svizzera chiude la sua annata agonistica con 485.091 franchi svizzeri (), ma l’elvetica non ha portato a casa la Sfera di Cristallo generale finita nella mani della slovacca Petra Vlhova, seconda nel Prize Money Standing con 444.501 franchi svizzeri (). Il francese Alexis Pinturault, invece, porta a casa la ...

Advertising

chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, stasera a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, #DeborahCompagnoni… - Eurosport_IT : Lo slalom è di Feller, ma che rimonta di Vinatzer ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine - infoitsport : Sci alpino, startlist slalom uomini Lenzerheide: orari, tv, programma, streaming, pettorali italiani - infoitsport : Federica Brignone quarta in rimonta nel gigante di Lenzerheide - Video Sci Alpino Femminile -