Sci alpino, Bassino e la coppa di gigante: "C'è un mondo dietro, sono piena di gioia" (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo averla conquistata ufficialmente nelle scorse settimane oggi è stato il giorno della premiazione per Marta Bassino, che ha potuto osservare da vicino la sua coppa di gigante, la sua prima sfera di cristallo. "Io sono piena di gioia e soddisfazione -ha spiegato Marta Bassino-. Ho avuto un po' di tempo per metabolizzare questo successo, ma quando oggi ho preso in mano la coppa ho realizzato ancora meglio tutto quello che c'è dietro. Tutto il lavoro di un anno, tutte le persone che mi hanno aiutato. C'è un mondo, davvero. E' stata una stagione lunga e stressante, anche per la situazione che c'è intorno a noi. Mi reputo molto fortunata di essere riuscita a fare il mio lavoro e disputare le gare. Gli ultimi giorni ...

