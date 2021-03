Sci alpino, Alice Robinson rimonta e vince il gigante di Lenzerheide. Brignone quarta (Di domenica 21 marzo 2021) La Coppa del Mondo femminile si chiude con la vittoria di Alice Robinson nel gigante di Lenzerheide. La neozelandese ha conquistato la sua terza vittoria in carriera, completando una splendida rimonta con una seconda manche perfetta. Robinson ha sciato benissimo sul complicato muro iniziale e poi si è scatenata nella seconda parte, realizzando il miglior tempo di manche. Seconda posizione e podio numero 106 per Mikaela Shiffrin, che non è riuscita a confermare la leadership della prima manche, chiudendo a 28 centesimi dalla neozelandese. Quarto podio in carriera per Meta Hrovat (il secondo a Lenzerheide dopo i due a Kranjska Gora), chiudendo al terzo posto con 48 centesimi di ritardo dalla vetta. Federica Brignone rimonta tre posizioni ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) La Coppa del Mondo femminile si chiude con la vittoria dineldi. La neozelandese ha conquistato la sua terza vittoria in carriera, completando una splendidacon una seconda manche perfetta.ha sciato benissimo sul complicato muro iniziale e poi si è scatenata nella seconda parte, realizzando il miglior tempo di manche. Seconda posizione e podio numero 106 per Mikaela Shiffrin, che non è riuscita a confermare la leadership della prima manche, chiudendo a 28 centesimi dalla neozelandese. Quarto podio in carriera per Meta Hrovat (il secondo adopo i due a Kranjska Gora), chiudendo al terzo posto con 48 centesimi di ritardo dalla vetta. Federicatre posizioni ...

