Sci | a Marta Bassino la Coppa di specialità

(Di domenica 21 marzo 2021) ROMA – Alice Robinson vince di potenza l’ultimo gigante stagionale a Lenzerheide con il tempo di 2’19?48, battendo Mikaela Shiffrin per 28 centesimi e Meta Hrovat per 48.

Advertising

Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino chiude con un settimo posto nel gigante di Lenzerheide - infoitsport : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: gigante Lenzerheide, Marta Bassino seconda a metà gara - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: CHE RIMONTA DI ROBINSON ?????? La neozelandese recupera tre posizioni nella seconda manche e chiude davanti a Shiffrin l'ul… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: CHE RIMONTA DI ROBINSON ?????? La neozelandese recupera tre posizioni nella seconda manche e chiude davanti a Shiffrin l'ul… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: CHE RIMONTA DI ROBINSON ?????? La neozelandese recupera tre posizioni nella seconda manche e chiude davanti a Shiffrin l'ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Marta

L'ottavo e ultimo gigante della Coppa del Mondo diincorona l'astro nascente Alice Robinson , che sfodera un'eccellente seconda manche e sbaraglia ... portata a casa daBassino , solo settima ...... prima italiana a conquistare questo traguardo nella storia delloalpino. In questa annata, la ... 'Un sogno diventato realtà 37 MINUTI FA LenzerheideBassino, la gioia con la coppa di gigante ...La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile è andata definitivamente in archivio con il successo della neozelandese Alice Robinson nello slalom gigante delle Finali di Lenzerheide, quindi è a ...Alice Robinson ha vinto l’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile ... è andata in scena la cerimonia di premiazione di fine anno, in cui Marta Bassino ha ...