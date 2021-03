Schwoch | ”Napoli | ecco perchè è possibile la Champions!”

(Di domenica 21 marzo 2021) Stefan: “, con Lozano e Insigne al top, la Champions Leagueè” Stefan, ex attaccante del, allenatore, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com per palrare del momento attuale del, della possibilità che la squadra azzurra posa accedere alla Champions League della prossima stagione, di Lozano, Insigne, Politano e di altro. Queste le sue parole: SU MILAN –“Ilora ha la possibilità di giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League. La vittoria col Milan e’ stata molto positiva. Ho visto unautoritario, che non ha corso grandissimi rischi, eccezion fatta per la polemica relativa al rigore richiesto dai rossoneri, per il lieve tocco di ...

Queste le sue parole: SU MILAN -SU POLITANO ROMA E JUVENTUS DUIE PARTITE DECISIV E PER ILSU GATTUSO ... E SU INSIGNE- Ad 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Stefan, ex attaccante del. 'La partita di domenica contro la Roma sarà un vero e proprio spareggio per la Champions - ha dettoa Radio Crc - azzurri e giallorossi finora hanno avuto ...NAPOLI - L'ex azzurro Stefan Schwoch ha pubblicato su Instagram un simpatico video in cui è ai fornelli e fa saltare la pasta in padella esclamando in napoletano: "Eh c'aggia fa?!". Visualizza que ...POZZUOLI - E' realizzata e presentata da Ciro Botta, tifosissimo del Napoli, la trasmissione "Animo Azzurro", appuntamento settimanale dedicato agli azzurri. Nello studio virtuale di Ciro ogni lunedì ...