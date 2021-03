Schiavitù del bisogno: il lavoro prima della salute – Gela, Taranto, la Terra dei Fuochi e i bambini con le ali spezzate (Di domenica 21 marzo 2021) Lo stato di necessità, la condizione di vulnerabilità e quella linea sottile tra bisogno e Schiavitù ha creato l’inferno terrestre, quello dove vivono i nostri bambini, senza la spensieratezza, senza una spiegazione, tra il silenzio della politica e la negazione delle grandi industrie e delle pubbliche amministrazioni. Perché il profitto viene prima di ogni cosa, anche delle vite delle future generazioni. Ma le cose non tornano, se non in quei spaventosi numeri urlati disperatamente da chi l’inferno lo ha attraversato, da chi ancora oggi ci vive dentro. Una realtà, questa, apparentemente lontana da quello che ci piace raccontare come il BelPaese del sole, del mare e della buona cucina, ma che si trova proprio qui, vicino le nostre case, in quei territori trasformati in una prigione per ... Leggi su dilei (Di domenica 21 marzo 2021) Lo stato di necessità, la condizione di vulnerabilità e quella linea sottile traha creato l’inferno terrestre, quello dove vivono i nostri, senza la spensieratezza, senza una spiegazione, tra il silenziopolitica e la negazione delle grandi industrie e delle pubbliche amministrazioni. Perché il profitto vienedi ogni cosa, anche delle vite delle future generazioni. Ma le cose non tornano, se non in quei spaventosi numeri urlati disperatamente da chi l’inferno lo ha attraversato, da chi ancora oggi ci vive dentro. Una realtà, questa, apparentemente lontana da quello che ci piace raccontare come il BelPaese del sole, del mare ebuona cucina, ma che si trova proprio qui, vicino le nostre case, in quei territori trasformati in una prigione per ...

Ultime Notizie dalla rete : Schiavitù del Cultura della cancellazione, nel mirino finisce anche... il Grinch ...perché l'autore aveva sorvolato sugli orrori della schiavitù di cui anche Washington si sarebbe reso responsabile. Molti sono rimasti sbalorditi dalla decisione della proprietà letteraria del Dr. ...

Decenni di abusi: ora il Senegal dice basta e scoppia in protesta Radio Comunitaria intervista i giovani attivisti del Movimento Our Voice "Il Senegal ancora non è un paese libero, non possiamo parlare di schiavitù perché la definizione letterale di schiavitù parla di utilizzo di forza per strappare dalle proprie ...

