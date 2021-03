Scherma | Coppa del Mondo Kazan | Garozzo e Crimini out agli ottavi nella spada

(Di domenica 21 marzo 2021) L’Italia si fermadi finalegaRa individuale dimaschile e in quella femminileterza giornata della tappa didel circuito didel. Impegnati Enricoe Gabriele Cimini tra gli uomini e Federica Isola tra le donne sono stati i migliori, concludendo tra i primi sedici della classifica. UOMINI –gara dimaschilee Cimini sono stati fermati, perché sconfitti rispettivamente dall’ungherese Gergely Siklosi per 15-9 e dall’ucraino Igor Reizlin col punteggio di 15-12. Si è conclusa invece nel turno dei 32esimi l’esperienza di Federico Vismara, sconfitto 15-13 dal danese ...

Advertising

usatoscherma : RT @Federscherma: Kazan - Coppa del Mondo Spada Maschile: E. Garozzo e Cimini si arrendono agli ottavi. Eliminati nei turni precedenti tut… - Federscherma : Kazan - Coppa del Mondo Spada Maschile: E. Garozzo e Cimini si arrendono agli ottavi. Eliminati nei turni preceden… - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO - SPADA - A KAZAN TOCCA AGLI SPADISTI. TRA LE DONNE E' FEDERICA ISOLA LA MIGLIORE DELLE AZZURRE https://t… - Federscherma : COPPA DEL MONDO - SPADA - A KAZAN TOCCA AGLI SPADISTI. TRA LE DONNE E' FEDERICA ISOLA LA MIGLIORE DELLE AZZURRE… - usatoscherma : RT @LiaCapizzi: Le azzurre della sciabola (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston) non sono più le ragazzine… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Coppa

Sky Sport

...Francesca Boscarelli nella prima prova didel Mondo di Spada femminile, svoltasi oggi in Russia e precisamente a Kazan. La campionessa e maestra dell'Accademia Olimpica Beneventana di......nella prima prova post pandemica didel Mondo di Spada femminile, svoltasi oggi in Russia e precisamente a Kazan. La campionessa e maestra dell'Accademia Olimpica Beneventana diMaestro ...Dopo mesi di assenza dai piccoli schermi italiani Max Allegri torna in tv a Sky Sport e scatena le voci di calciomercato: torna alla Juventus ...Grande prestazione di Fabio Mastromarino nel “test event” di Formia. Tra le cadette di spada bene anche Bianca Magni Il mese di aprile dovrebbe segnare il ritorno alle gare per la scherma italiana, me ...