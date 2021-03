Scappa dall' ospedale con catetere e sondino attaccati | recuperato dalla Croce Gialla e riportato al pronto soccorso

Advertising

Elisa9190344001 : Capisco che sei un cecchino tommy ma scappa dall'inferno te prego salvati #tzvip - SimonePorziona1 : @Hurrica56839483 @ZZiliani Nel senso la sua ossessione verso la Juve lo ha ridotto così , ma meglio così invece , u… - faustomamberti : 15 anni di un social che lascia passare offese e minacce. Che discrimina, che scappa dall’Italia per non avere prob… - MaggicaPolly : @Stefaniaboh_ non gliene frega niente a nessuno. Anche quando m’ha quasi buttato giù la porta a pugni e calci avess… - farina_carmine5 : @errror404__ prende una falce dall'interno della cornucopia. @ponnynonpony afferra un barattolo di esche da pesca… -

Ultime Notizie dalla rete : Scappa dall

ANCONA - E' successo nel pomeriggio ad Ancona. Un 50enne è scappato dal reparto dell'ospedale di Torrette dove era ricoverato. Una fuga precipitosa, nata per motivi sconosciuti, tanto che l'uomo se ne ...... batte Martinez, ma la posizione dell'ex attaccante del Picerno viene giudicata irregolare'... Al 33', tuttavia, è ancora l'Avellino ad accarezzare un possibile pari: Santaniellosulla ...Le anticipazioni spagnole de Il segreto dicono che Carolina e Pablo organizzeranno la loro fuga per potersi sposare in segreto ...Il Milan si rialza dopo il ko con il Napoli e l’eliminazione in Europa League, passa al Franchi in rimonta per 3-2 e si rimette in scia dell’Inter capolista, distante ora 6 lunghezze, ma con una gara ...