Scanzi si vaccina da "riservista". Caos social e indagine dell'Asl (Di domenica 21 marzo 2021) Novella Toloni Il giornalista è riuscito a vaccinarsi grazie a una lista di riserva della regione Toscana. Il web si rivolta, l'Asl di Arezzo indaga e Scanzi finisce per l'ennesima volta nel mirino "La lista funzionerà per “i comuni mortali” o vale solo per “amici degli amici"?". Il sarcasmo del popolo dei social network non perdona e Andrea Scanzi è finito nel mirino delle critiche per aver svelato di essersi vaccinato grazie alla lista delle riserve. Quella che la regione Toscana ha messo a disposizione per utilizzare le dosi inutilizzate che altrimenti a fine giornata verrebbero buttate. Proprio lui che, la scorsa estate, si era fatto fotografare con Luigi Di Maio senza mascherina e senza distanziamento, parlando del Covid come una ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Novella Toloni Il giornalista è riuscito arsi grazie a una lista di riservaa regione Toscana. Il web si rivolta, l'Asl di Arezzo indaga efinisce per l'ennesima volta nel mirino "La lista funzionerà per “i comuni mortali” o vale solo per “amici degli amici"?". Il sarcasmo del popolo deinetwork non perdona e Andreaè finito nel mirinoe critiche per aver svelato di essersito grazie alla listae riserve. Quella che la regione Toscana ha messo a disposizione per utilizzare le dosi inutilizzate che altrimenti a fine giornata verrebbero buttate. Proprio lui che, la scorsa estate, si era fatto fotografare con Luigi Di Maio senza mascherina e senza distanziamento, parlando del Covid come una ...

