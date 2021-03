Scamacca nuovo Vieri? Ballardini: «Me lo ricorda da giovane al Ravenna» (Di domenica 21 marzo 2021) La prestazione di Scamacca contro il Parma ha scomodato paragoni davvero importanti per il centravanti del Genoa La doppietta di Scamacca contro il Parma ha scomodato paragoni importanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ballardini avrebbe rivisto in lui le gesta del primo Vieri, quando vestiva la maglia del Ravenna. Ecco le sue parole sul centravanti che è stato accostato alla Juve. «Gianluca mi ricorda un po’ Christian quando era giovane nel Ravenna. Ha il talento, deve lavorare sui movimenti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) La prestazione dicontro il Parma ha scomodato paragoni davvero importanti per il centravanti del Genoa La doppietta dicontro il Parma ha scomodato paragoni importanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport,avrebbe rivisto in lui le gesta del primo, quando vestiva la maglia del. Ecco le sue parole sul centravanti che è stato accostato alla Juve. «Gianluca miun po’ Christian quando eranel. Ha il talento, deve lavorare sui movimenti». Leggi su Calcionews24.com

