Sardegna e Molise in zona arancione, da lunedì cambia la mappa delle Regioni (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre settimane in cui era ritornata quasi alla normalità ante Covid, la Sardegna domani esce dalla zona bianca e torna in area arancione. E’ questa la principale novità della mappa a colori dell’Italia dopo le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 19 marzo. L’altro cambiamento è rappresentato dal Molise, che passa in arancione, mentre è stata prorogata anche l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa in Campania. I provvedimenti, come di consueto, fanno salve le eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. Inoltre, per effetto del Decreto legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre settimane in cui era ritornata quasi alla normalità ante Covid, ladomani esce dallabianca e torna in area. E’ questa la principale novità dellaa colori dell’Italia dopo le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di Regia del 19 marzo. L’altromento è rappresentato dal, che passa in, mentre è stata prorogata anche l’ordinanza in scadenza relativa all’area rossa in Campania. I provvedimenti, come di consueto, fanno salve le eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. Inoltre, per effetto del Decreto legge del 12 marzo 2021, allein ...

