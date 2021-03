Sara Carbonero | le prime parole dopo la separazione da Iker Casillas | «Il dolore non conosce età»

(Di lunedì 22 marzo 2021)si sono separati. L’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola e la giornalista hanno ufficializzato una settimana fa quanto anticipato dalle recenti indiscrezioni di gossip. La coppia che aveva fatto sognare durante i Mondiali del 2010 si rompe cosìquasi 12 anni insieme, di cui meno di cinque di matrimonio., fine del matrimonio Insieme dal 2009,avevano conquistato tutti con il bacio in mondovisioneil trionfo in finale della Spagna ai Mondiali 2010, che aveva ufficializzato la loro relazione. La coppia si era sposata nel 2016 e ha ...

e Iker Casillas si sono separati . L'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola e la giornalista hanno ufficializzato una settimana fa quanto anticipato dalle recenti ...MADRID (Spagna) - Solo pochi giorni fa è giunta la notizia della loro separazione . Ma Iker Casillas econtinuano a volersi bene , come dimostra lo scambio di battute su Instagram avvenuto in occasione della Festa del Papà: L'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola ha ...Sara Carbonero e Iker Casillas si sono separati. L'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola e la giornalista hanno ufficializzato una settimana fa quanto anticipato dalle ...Nel giorno della Festa del Papà la giornalista ha voluto mandare su Instagram un messaggio dolce al suo ex compagno: i due hanno infatti annunciato pochi giorni fa la separazione ...