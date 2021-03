Sanitari italiani candidati al Nobel per la Pace (Di lunedì 22 marzo 2021) Premio Nobel al personale Sanitario per “essere stati i primi in occidente ad aver combattuto in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro”, dichiara la sede di Oslo. Il personale Sanitario italiano è ufficialmente candidato al Premio Nobel per la Pace 2021. Oslo ha dato il suo benestare alla candidatura di infermieri e medici italiani con la seguente motivazione: “Il personale Sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza Sanitaria, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro”. Non era mai accaduto nella storia che il personale Sanitario di una Nazione ricevesse una candidatura al ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Premioal personaleo per “essere stati i primi in occidente ad aver combattuto in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro”, dichiara la sede di Oslo. Il personaleo italiano è ufficialmente candidato al Premioper la2021. Oslo ha dato il suo benestare alla candidatura di infermieri e medicicon la seguente motivazione: “Il personaleo italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenzaa, nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro”. Non era mai accaduto nella storia che il personaleo di una Nazione ricevesse una candidatura al ...

Advertising

IlContiAndrea : I sanitari italiani candidati al #Nobel per la Pace. La motivazione: 'Primi ad affrontare l'emergenza in Occidente,… - fattoquotidiano : I sanitari italiani candidati al Nobel per la Pace: “Sono stati i primi a dover affrontare una gravissima emergenza… - fanpage : Il Ministro Speranza elogia medici e infermieri candidati al Nobel #DomenicaIn - Fusillide : RT @marieta99044909: Personale sanitario Italiano candidato al premio Nobel per la pace - doloresebasta : RT @fattoquotidiano: I sanitari italiani candidati al Nobel per la Pace: “Sono stati i primi a dover affrontare una gravissima emergenza sa… -