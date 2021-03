San Giovanni Teatino piange Carmine La Torre, storico vetraio (Di lunedì 22 marzo 2021) San Giovanni Teatino piange la scomparsa di Carmine La Torre , storico vetraio e imprenditore. Fondò la Vetreria Artistica Teatina, presente in città dal 1968. La Torre si è spento all'ospedale SS. ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 22 marzo 2021) Sanla scomparsa diLae imprenditore. Fondò la Vetreria Artistica Teatina, presente in città dal 1968. Lasi è spento all'ospedale SS. ...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Michelangelo Merisi da Caravaggio, Decollazione di San Giovanni Battista, 1608, olio su… - LegaSalvini : ?Se butti i rifiuti per strada a Sesto San Giovanni il sindaco della #Lega te li fa raccogliere - _Carabinieri_ : Buongiorno da Bivongi (RC), Monastero di San Giovanni Theristis. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #18marzo - Alberto301 : RT @salvatoredim: San Giovanni Nepomuceno, in piena notte venne condotto sul ponte di Praga e, tra il sesto ed il settimo pilastro, venne g… - Clikoo_san : RT @castelliditalia: Certaldo grazioso borgo in Val d'Elsa luogo di nascita di Giovanni Boccaccio, tra i più grandi poeti e letterati del #… -