San Benedetto patrono d’Europa e della poesia

(Di domenica 21 marzo 2021) San, fratello di santa Scolastica, nacque da una famiglia benestante verso il 480 d.C. nella città umbra di Norcia. A 12 anni si stabilì con la sorella a Roma per completare i suoi studi. Come racconta Gregorio Magno nel secondo libro dei “Dialoghi“, sconvolto dalla vita dissolutacittà «ritrasse il piede che aveva appena posto sulla soglia del mondo per non precipitare anche lui totalmente nell’immane precipizio. Disprezzò quindi gli studi letterari, abbandonò la casa e i beni paterni e volle far partevita monastica». A 17 anni si avviò verso la valle di Subiaco, presso gli antichi resti di una villa neroniana. Qui incontrò Romano, monaco di un vicino monastero retto da un abate di nome Adeodato. Costui gli fece dono degli abiti monastici, e gli indicò una grotta impervia del Monte Taleo (attualmente ...