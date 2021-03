Sam Smith presenta “Love Goes” il nuovo album (Di domenica 21 marzo 2021) Sam Smith è di certo un grande artista. Risulta vincitore di molti premi Awards e, i suoi precedenti due album, sono certificati dischi multiplatino sia nel Regno Unito che, negli Stati Uniti. L’uscita è stata anticipata dal singolo “Diamonds.” Com’è strutturato il nuovo album di Sam Smith? Come abbiamo anticipato, l’uscita di “Diamonds” ha anticipato l’intero album. Il brano, racconta una storia d’amore senza rimpianti, contornata dall’incredibile voce di Sam. La terza uscita è, di fatto, una raccolta di canzoni scritte negli ultimi due anni. Ogni canzone, mostra una storia differente da raccontare al proprio pubblico. Non sono mancati differenti collaboratori che hanno deciso di accettare la proposta di Sam Smith. Fra questi: Ed Sheeran, Celine Dion, Pink, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Samè di certo un grande artista. Risulta vincitore di molti premi Awards e, i suoi precedenti due, sono certificati dischi multiplatino sia nel Regno Unito che, negli Stati Uniti. L’uscita è stata anticipata dal singolo “Diamonds.” Com’è strutturato ildi Sam? Come abbiamo anticipato, l’uscita di “Diamonds” ha anticipato l’intero. Il brano, racconta una storia d’amore senza rimpianti, contornata dall’incredibile voce di Sam. La terza uscita è, di fatto, una raccolta di canzoni scritte negli ultimi due anni. Ogni canzone, mostra una storia differente da raccontare al proprio pubblico. Non sono mancati differenti collaboratori che hanno deciso di accettare la proposta di Sam. Fra questi: Ed Sheeran, Celine Dion, Pink, ...

