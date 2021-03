Salvini: “Se avessi detto ciò che ha detto Draghi mi avrebbero arrestato” (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA – “Avrete sentito, venerdì sera nella conferenza stampa, che Mario Draghi ha detto che se le istituzioni europee funzionano e danno risposte bene, altrimenti facciamo da soli. E Merkel l’ha detto prima. Ecco, lo avesse detto Salvini sarei stato arrestato in flagranza reato per sovranismo“. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice alla scuola di formazione politica del partito. Leggi su dire (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA – “Avrete sentito, venerdì sera nella conferenza stampa, che Mario Draghi ha detto che se le istituzioni europee funzionano e danno risposte bene, altrimenti facciamo da soli. E Merkel l’ha detto prima. Ecco, lo avesse detto Salvini sarei stato arrestato in flagranza reato per sovranismo“. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice alla scuola di formazione politica del partito.

