Salvini: “Gridano al condono per stralcio cartelle di 10 anni fa…” (Di domenica 21 marzo 2021) (Mon/Adnkronos) “Hanno gridato al condono per lo stralcio di alcuni milioni di cartelle esattoriali di 10, 15 anni fa che in un Paese normale sarebbero già state stralciate”. Lo dice Matteo Salvini, oggi alla Scuola di formazione politica della Lega. Poi le parole sul premier alle prese con l’emergenza covid e l’Ue: “Noi – dice il numero uno del Carroccio – siamo convinti sostenitori di Mario Draghi. C’è una grande possibilità di riscatto per questo Paese. Draghi ha detto che se l’Europa funziona bene, altrimenti facciamo da soli e poco prima Merkel” aveva aperto su Sputnik. “L’avesse detto Salvini – continua – sarei stato arrestato per sovranismo”. “Siamo entranti nel governo non perché è cambiata la Lega ma perché la Lega ha l’ambizione di cambiare in meglio l’Ue” ed è positivo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) (Mon/Adnkronos) “Hanno gridato alper lodi alcuni milioni diesattoriali di 10, 15fa che in un Paese normale sarebbero già state stralciate”. Lo dice Matteo, oggi alla Scuola di formazione politica della Lega. Poi le parole sul premier alle prese con l’emergenza covid e l’Ue: “Noi – dice il numero uno del Carroccio – siamo convinti sostenitori di Mario Draghi. C’è una grande possibilità di riscatto per questo Paese. Draghi ha detto che se l’Europa funziona bene, altrimenti facciamo da soli e poco prima Merkel” aveva aperto su Sputnik. “L’avesse detto– continua – sarei stato arrestato per sovranismo”. “Siamo entranti nel governo non perché è cambiata la Lega ma perché la Lega ha l’ambizione di cambiare in meglio l’Ue” ed è positivo ...

Advertising

PasqualeMarro : #Salvini: “Gridano al condono per stralcio cartelle di 10 anni fa…” - Alteo13290542 : RT @Adnkronos: #Salvini: 'Gridano al condono per stralcio cartelle di 10 anni fa...' - lifestyleblogit : Salvini: 'Gridano al condono per stralcio cartelle di 10 anni fa...' - - Andyphone : RT @Adnkronos: #Salvini: 'Gridano al condono per stralcio cartelle di 10 anni fa...' - Adnkronos : #Salvini: 'Gridano al condono per stralcio cartelle di 10 anni fa...' -