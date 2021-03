Salvini: “Draghi ha messo l’Italia e gli italiani al centro” – VIDEO (Di domenica 21 marzo 2021) L’intervento di Matteo Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega: “Per il prossimo scostamento di bilancio chiederemo coraggio”. MILANO – Matteo Salvini è intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega. Il leader della Lega è ritornato sul decreto Sostegni: “Hanno gridato al condono per lo stralcio di alcuni milioni di cartelle di 10-15 anni fa – ha detto l’ex ministro, riportato dall’AdnKronos – ma in un Paese normale tutto questo sarebbe già successo. Il provvedimento è solo un primo mattoncino, per il prossimo scostamento di bilancio chiederemo maggiore coraggio . Se ci sarà bisogno chiederemo anche di mettere 100 miliardi, si tratta di benzina da mettere nel motore“. Matteo Salvini su Mario Draghi Il leader della Lega ha parlato anche della scelta di entrare nel Governo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) L’intervento di Matteoalla Scuola di formazione politica della Lega: “Per il prossimo scostamento di bilancio chiederemo coraggio”. MILANO – Matteoè intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega. Il leader della Lega è ritornato sul decreto Sostegni: “Hanno gridato al condono per lo stralcio di alcuni milioni di cartelle di 10-15 anni fa – ha detto l’ex ministro, riportato dall’AdnKronos – ma in un Paese normale tutto questo sarebbe già successo. Il provvedimento è solo un primo mattoncino, per il prossimo scostamento di bilancio chiederemo maggiore coraggio . Se ci sarà bisogno chiederemo anche di mettere 100 miliardi, si tratta di benzina da mettere nel motore“. Matteosu MarioIl leader della Lega ha parlato anche della scelta di entrare nel Governo ...

