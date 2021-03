Salto con gli sci femminile, Marita Kramer concede il bis a Nizhny Tagil. Nika Kriznar torna pettorale giallo (Di domenica 21 marzo 2021) Marita Kramer concede il bis a Nizhny Tagil e continua a sognare un’incredibile rimonta nella classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci femminile. La nativa di Apeldoorn classe 2001 ha conquistato quest’oggi il quinto successo stagionale nel circuito maggiore, il sesto della carriera, mettendo a referto altri 100 punti e accorciando le distanze nei confronti della vetta della graduatoria overall. Quando mancano due gare individuali al termine della stagione, Nika Kriznar comanda con 751 punti totali precedendo Sara Takanashi a 745 e Marita Kramer a 660. Fuori dai giochi in pratica tutte le altre, anche se la norvegese Silje Opseth viene tenuta “in vita” dalla matematica ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021)il bis ae continua a sognare un’incredibile rimonta nella classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 dicon gli sci. La nativa di Apeldoorn classe 2001 ha conquistato quest’oggi il quinto successo stagionale nel circuito maggiore, il sesto della carriera, mettendo a referto altri 100 punti e accorciando le distanze nei confronti della vetta della graduatoria overall. Quando mancano due gare individuali al termine della stagione,comanda con 751 punti totali precedendo Sara Takanashi a 745 ea 660. Fuori dai giochi in pratica tutte le altre, anche se la norvegese Silje Opseth viene tenuta “in vita” dalla matematica ...

