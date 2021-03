Saltano le vaccinazioni | Moratti si arrabbia e la sindaca di Crema replica | ' Ditele che l' assessore è lei'

(Di domenica 21 marzo 2021) Anche oggi un'altra giornata di caos per le vaccinazione in Lombardia e per il secondo giorno di seguito la Sst di Cremona ha visto l'hub vacinale vuoto. La regione Lombardia se la prende con la ...

Anche oggi un'altra giornata di caos per le vaccinazione in Lombardia e per il secondo giorno di seguito la Sst di Cremona ha visto l'hub vacinale vuoto. La regione Lombardia se la prende con la ... circa il 37 per cento della popolazione del Paese, e le vaccinazioni contro il coronavirus procedono per ordine di età, neanche insegnanti e poliziotti saltano la fila e si avanza a un ritmo di ... Per il secondo giorno di seguito il sistema di prenotazione lombardo ha fatto cilecca e Stefania Bonaldi attacca la vicepresidente della regione ... Dentro i padiglioni un'organizzazione svizzera nell'Hub della Fiera ma fuori per raggiungere gli stand il pandemonio. Il via libera imposto dalla Regione travolge gli hub siciliani. E Messina non fa e ...