Sabrina Ferilli incantevole per la prima puntata di Amici | quanto costa il look?

Leggi su sologossip

(Di domenica 21 marzo 2021) Per ladiha sfoggiato undavvero pazzesco, ma sapete il suo prezzo? La cifra è formidabile! Per ladel serale di, non poteva non esserci anche lei:. In attesa di poterla vedere ed ammirare in ‘Svegliati amore mio’, la nuova serie televisiva di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.