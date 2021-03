Rummenigge blinda Flick | ' Con il Bayern Monaco fino al 2023'

(Di domenica 21 marzo 2021)(Germania) - Karl - Heinz, presidente del, non ha alcuna intenzione di liberare Hansi, tecnico che ha conquistato sei trofei in un anno e il cui nome era stato ...

MONACO (Germania) - Karl - Heinz, presidente del Bayern Monaco, non ha alcuna intenzione di liberare Hansi Flick , tecnico che ha conquistato sei trofei in un anno e il cui nome era stato associato alla sostituzione di ...Karl-Heinz Rummenigge spegne le voci che vorrebbero il tecnico del Bayern Monaco come possibile erede di Joachim Loew sulla panchina della Nazionale tedesca dopo gli Europei. "Non è un'opzione ...