Rugby | Italia ancora ultima al Sei Nazioni | non vince una partita da sei anni Ma ora ha “cacciato” il suo presidente

(Di domenica 21 marzo 2021) L’volta che l’ha vinto unaal Sei, il coronavirus non esisteva, non c’era stata la Brexit, Trump doveva arrivare e andarsene dalla Casa Bianca. Il mondo era diverso. Dal 2015 è cambiato praticamente tutto, ma una costante resta sempre uguale: le sconfitte della nazionale di. Adesso però forse qualcosa è successo. Non in campo, dove gli azzurri hanno rimediato l’ennesima figuraccia in Scozia, 32esimo ko di fila, solito ultimo posto e proverbiale “cucchiaio di legno”. Ma fuori: sabato scorso è stato elettodella Federl’ex capitano e dirigente di opposizione, Marzio Innocenti. Il n.1 uscente, Alfredo Gavazzi, responsabile degli ultimi ottodi gestione, ha preso appena il 3% dei consensi. È stato ...

jensensbes : Nel rugby il grande slam è quando una squadra delle sei nazioni vince tutti e 5 i turni in cui gioca. L'Italia l'ha… - ailinon80 : RT @Rugbymeet: Si chiude con un sonoro schiaffo l'avventura Azzurra al Sei Nazioni, probabilmente lo schiaffo più pesante. Questa sconfitta… - fracortellessa : @callmegoodlife Se volete appassionarvi a questo sport, evitate di guardare l’Italia, specialmente di questi period… - marchess88 : Nello #6nazioni di rugby l'Italia ha perso 52 a 10 contro la Scozia - Rugbymeet : Si chiude con un sonoro schiaffo l'avventura Azzurra al Sei Nazioni, probabilmente lo schiaffo più pesante. Questa… -

femminile nuovo raduno per l'rosa in vista del Torneo 6 nazioni 2021.femminile l'atleta lariana tra le 30 selezionate che lavoreranno a Parma dal 26 al 28 marzo Nuovo raduno alle ...L`Italia chiude il prestigioso torneo dicon 0 punti in classifica per la terza edizione consecutiva; la quinta negli ultimi sei anni. L`ultimo successo risale al 28 febbraio 2015 proprio a ...Nella Giornata contro le discriminazioni, “Repubblica” dà voce ai giovani di origine straniera, ma nati e cresciuti qui, e che hanno lottato a lungo per potersi chiamare “cittadini”. Raccontate anche ...Peggio di così non poteva andare. La Nazionale dei giovani contro la Scozia 2 (dieci cambi per infortuni o scelta tecnica rispetto alla gara con l'Irlanda) subisce la sconfitta peggiore di sempre in..