Rossi | “L’obiettivo è correre altri due anni”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 21 marzo 2021) L’intervista di Valentinoa ‘La Repubblica’: “Il Covid mi ha fatto conoscere la solitudine. Ora penso ad un figlio”. LOSAIL (QATAR) – Valentinosi confessa a La Repubblica. Lunga intervista per il nove volte campione del mondo. Un 2020 non facile per lui anche per la positività al coronavirus: “Dopo la domenica di Le Mans incontro un mio amico di Milano. Non ricordo neanche se l’ho abbracciato. So solo che dopo quattro giorni è arrivato il risultato del tampone . E’ stata molto dura, ero isolato da tutto. Mi sono sentito un appestato . Credo di aver capito cosa significa la solitudine“. Valentinosul pmo Mondiale Un Mondiale senza Fausto Gresini. “Un grande dolore per tutti noi – ha sottolineato– credo che in tutti gli ambienti di lavoro qualcuno abbia perso una ...