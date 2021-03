Ronaldo premiato da Agnelli: consegnata una maglia speciale – FOTO (Di domenica 21 marzo 2021) Ronaldo premiato da Agnelli: consegnata la maglia celebrativa per i 770 gol realizzati in carriera – VIDEO Prima della partita tra Juve e Benevento, Cristiano Ronaldo è stato insignito da una maglietta celebrativa consegnata dal presidente Andrea Agnelli. Un premio per CR7 dopo il traguardo dei 770 gol messi a segno in carriera (superato Pelé nella classifica all-time). «G.O.A.T. 770» la scritta stampata sulla divisa, a significare il numero di rete segnate e la dicitura Greatest of All Time (Il migliore di tutti i tempi). 7??7??0?? ? 491 di destro ?? 143 di sinistro ?? 134 di testa ??? 2 – altri – ????? Questo significa ?, @Cristiano!#CR770 #CR7JUVE pic.twitter.com/MABMITL9oT — JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021)dalacelebrativa per i 770 gol realizzati in carriera – VIDEO Prima della partita tra Juve e Benevento, Cristianoè stato insignito da una maglietta celebrativadal presidente Andrea. Un premio per CR7 dopo il traguardo dei 770 gol messi a segno in carriera (superato Pelé nella classifica all-time). «G.O.A.T. 770» la scritta stampata sulla divisa, a significare il numero di rete segnate e la dicitura Greatest of All Time (Il migliore di tutti i tempi). 7??7??0?? ? 491 di destro ?? 143 di sinistro ?? 134 di testa ??? 2 – altri – ????? Questo significa ?, @Cristiano!#CR770 #CR7JUVE pic.twitter.com/MABMITL9oT — JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2021 Leggi su Calcionews24.com

