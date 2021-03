Roma, ultima domenica ecologica: blocco delle auto in zona rossa, i controlli (Di domenica 21 marzo 2021) ultima domenica ecologica a Roma con il blocco delle auto nella ZTL “Fascia Verde”. Stop al traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, coinvolti anche i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. LEGGI QUI TUTTE LE INFO SULL’ultima domenica ecologica Roma in zona rossa e blocco delle auto: i primi controlli In occasione della quarta giornata programmata per la limitazione della circolazione veicolare all’interno del perimetro Z.T.L. “Fascia Verde”, secondo quanto previsto dall’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 60 del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021)con ilnella ZTL “Fascia Verde”. Stop al traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, coinvolti anche i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. LEGGI QUI TUTTE LE INFO SULL’in: i primiIn occasione della quarta giornata programmata per la limitazione della circolazione veicolare all’interno del perimetro Z.T.L. “Fascia Verde”, secondo quanto previsto dall’Ordinanza della Sindaca diCapitale n. 60 del ...

