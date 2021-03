Roma-Napoli | streaming gratis | dove vedere il posticipo in diretta

(Di domenica 21 marzo 2021) Manca poco al big match della domenica sera tra. Andiamo aseguire il positicipo di Serie A in. Tutto pronto per il big match della 28esima giornata di Serie A, che si chiuderà con iltra. Le due squadre sono in corsa L'articolo proviene da Inews.it.

(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca.(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Hysaj, ...sono appaiate in classifica con 50 punti, ma la squadra di Gattuso deve recuperare la gara d'andata contro la Juve. Il quarto posto, occupato attualmente dall'Atalanta, è lontano solo ...Una partita fondamentale per la corsa al quarto posto, dato che le squadre sono entrambe a quota 50 punti in classifica.(Meridianantozie) Udine, 21 marzo 2021 – La Lazio parte con il piede giusto nella gara odierna contro l’Udinese ma i friulani chiudono ogni varco alle offensive biancocelesti e solo un’invenzione di M ...