Roma-Napoli, Pellegrini: “Non è andata bene, doveva essere la partita delle ambizioni. Champions? Ci proviamo” (Di lunedì 22 marzo 2021) Le parole del capitano giallorosso, dopo il ko dell'"Olimpico".A margine del ko interno della Roma, dopo il pesante 0-2 per mano del Napoli, il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, intervenuto ai microfoni ai microfoni di "Roma Tv", ha così commentato l'opaca prestazione della sua squadra, dopo la sconfitta dell'"Olimpico". Di seguito le parole del numero 7 cella compagine allenata dal tecnico Paulo Fonseca.TROPPO BASSI - "Non mi sento di dire che non ci sia stato l’atteggiamento giusto, analizzando il primo tempo ci siamo abbassati troppo e loro hanno mostrato qualità. Nel secondo tempo abbiamo fatto la differenza, o meglio, è stato meglio più che fare la differenza… Quello che posso assicurare è che, parlando a nome di tutti i miei compagni, è stata preparata una partita per dimostrare le nostre ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Le parole del capitano giallorosso, dopo il ko dell'"Olimpico".A margine del ko interno della, dopo il pesante 0-2 per mano del, il capitano giallorosso, Lorenzo, intervenuto ai microfoni ai microfoni di "Tv", ha così commentato l'opaca prestazione della sua squadra, dopo la sconfitta dell'"Olimpico". Di seguito le parole del numero 7 cella compagine allenata dal tecnico Paulo Fonseca.TROPPO BASSI - "Non mi sento di dire che non ci sia stato l’atteggiamento giusto, analizzando il primo tempo ci siamo abbassati troppo e loro hanno mostrato qualità. Nel secondo tempo abbiamo fatto la differenza, o meglio, è stato meglio più che fare la differenza… Quello che posso assicurare è che, parlando a nome di tutti i miei compagni, è stata preparata unaper dimostrare le nostre ...

