Roma-Napoli oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 21 marzo 2021) La Roma ospita il Napoli nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico andrà in scena uno scontro diretto di vitale importanza per entrambe le squadre, desiderose di terminare tra le prime quattro. All’andata gli uomini di Gattuso si sono imposti con un sonoro 4-0, come finirà quest’oggi? Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45 di domenica 21 marzo. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Laospita ilnel match valevole per la ventottesima giornata di. All’Olimpico andrà in scena uno scontro diretto di vitale importanza per entrambe le squadre, desiderose di terminare tra le prime quattro. All’andata gli uomini di Gattuso si sono imposti con un sonoro 4-0, come finirà quest’? Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45 di domenica 21 marzo. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky SportA, oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | I precedenti di #RomaNapoli ?? - DiMarzio : #Roma, le probabili scelte di #Fonseca per il match contro il #Napoli - DanieleLoMonaco : RT @ilRomanistaweb: L’ultimo sforzo. 48 ore dopo il rientro dall’Ucraina si torna già in campo prima dello stop per la Nazionale. Una vitto… - SPress24 : Verso Roma-Napoli, Fonseca: 'Squadra motivata, non voglio alibi' -