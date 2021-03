Roma-Napoli: le probabili formazioni del match (Di domenica 21 marzo 2021) Roma e Napoli si affrontano nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. Gattuso ritrova Lozano, la Roma perde un titolare Il match di domenica sera si preannuncia essere scoppiettante. Roma-Napoli sarà scontro diretto per la Champions League ed entrambe le compagini hanno bisogno di portare a casa i tre punti. La Roma vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Parma. Il Napoli vuole trovare continuità dopo la preziosa e rocambolesca vittoria di San Siro contro il Milan. QUI Roma – Out Smalling. Fonseca schiera Pau Lopez tra i pali con Cristante al centro della difesa a tre composta da Mancini ed Ibanez. A centrocampo spazio alla coppia Diawara–Villar in cabina di regia. Spinazzola e Karsdorp ... Leggi su zon (Di domenica 21 marzo 2021)si affrontano nelvalido per la 28esima giornata di Serie A. Gattuso ritrova Lozano, laperde un titolare Ildi domenica sera si preannuncia essere scoppiettante.sarà scontro diretto per la Champions League ed entrambe le compagini hanno bisogno di portare a casa i tre punti. Lavuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Parma. Ilvuole trovare continuità dopo la preziosa e rocambolesca vittoria di San Siro contro il Milan. QUI– Out Smalling. Fonseca schiera Pau Lopez tra i pali con Cristante al centro della difesa a tre composta da Mancini ed Ibanez. A centrocampo spazio alla coppia Diawara–Villar in cabina di regia. Spinazzola e Karsdorp ...

