Roma-Napoli, le pagelle degli azzurri: Dries trascinatore (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLe pagelle del Napoli al termine del match con la Roma. Ospina 6,5 – Poco chiamato in causa ma risponde sempre presente come sul finire del primo tempo quando si oppone a Cristante dopo un bel tiro dalla distanza. Bene la manovra dal basso. Hysaj 6,5 – Prova ordinata la sua. Ha il difficile compito di tenere a bada Spinazzola ma riesce a arginarlo senza troppi patemi d’animo. Maksimovic 6,5 – Questa volta la partita è senza sbavature, complice anche la poca vena offensiva degli avversari. Dal minuto 86 Manolas s.v. Koulibaly 7 – Partita sontuosa la sua che ha di fronte uno dei migliori attaccanti del campionato, Edin Dzeko. Rischia il clamoroso error sulla solita manovra dal basso. Questa volta viene graziato e perdonato. Mario Rui 6 – Una partita che sulla carta sembrava avere tante insidie ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLedelal termine del match con la. Ospina 6,5 – Poco chiamato in causa ma risponde sempre presente come sul finire del primo tempo quando si oppone a Cristante dopo un bel tiro dalla distanza. Bene la manovra dal basso. Hysaj 6,5 – Prova ordinata la sua. Ha il difficile compito di tenere a bada Spinazzola ma riesce a arginarlo senza troppi patemi d’animo. Maksimovic 6,5 – Questa volta la partita è senza sbavature, complice anche la poca vena offensivaavversari. Dal minuto 86 Manolas s.v. Koulibaly 7 – Partita sontuosa la sua che ha di fronte uno dei migliori attaccanti del campionato, Edin Dzeko. Rischia il clamoroso error sulla solita manovra dal basso. Questa volta viene graziato e perdonato. Mario Rui 6 – Una partita che sulla carta sembrava avere tante insidie ...

